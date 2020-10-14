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12:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 14 октября: какой день — такая и зима

Определить погоду помогут осадки и ветер.

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Источник: AP 2020

14 октября православные христиане отмечают большой праздник — Покров Пресвятой Богородицы. В народе этот день был праздником урожая и окончанием сельскохозяйственного года. Кроме того, праздник считался началом зимы. Существовала даже такая поговорка: «на Покров до обеда — осень, после обеда — зима».

На Руси верили, какая погода стоит сегодня — такой будет и вся зима. Например, если нет снега, то его не будет до Рождества, и вся зима также будет малоснежной.

На Руси верили, какая погода стоит сегодня — такой будет и вся зима. Например, если нет снега, то его не будет до Рождества, и вся зима также будет малоснежной.
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Дождь в этот день обещает ненастную осень и холодную зиму. А если сегодня погода стоит ясная и теплая, то осень будет долгой, а зима мягкой.

Погоду на предстоящую зиму можно узнать и с помощью ветра. Если на Покров он дует с севера, то будут сильные морозы, с юга — тепло, с запада — много снега, а с востока — холод и слякоть. А если ветер порывистый и днем на небе то тучи, то солнце — зима будет переменчивой и непостоянной.

Журавли улетели к этому дню — зима будет холодной и наступит рано. А если дуб и береза к Покрову полностью сбросили листья, то зима, наоборот, будет короткая и теплая.

Екатерина Гура

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