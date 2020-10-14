Народные приметы на 14 октября: какой день — такая и зима
Определить погоду помогут осадки и ветер.
Определить погоду помогут осадки и ветер.
14 октября православные христиане отмечают большой праздник — Покров Пресвятой Богородицы. В народе этот день был праздником урожая и окончанием сельскохозяйственного года. Кроме того, праздник считался началом зимы. Существовала даже такая поговорка: «на Покров до обеда — осень, после обеда — зима».
На Руси верили, какая погода стоит сегодня — такой будет и вся зима. Например, если нет снега, то его не будет до Рождества, и вся зима также будет малоснежной.
Дождь в этот день обещает ненастную осень и холодную зиму. А если сегодня погода стоит ясная и теплая, то осень будет долгой, а зима мягкой.
Погоду на предстоящую зиму можно узнать и с помощью ветра. Если на Покров он дует с севера, то будут сильные морозы, с юга — тепло, с запада — много снега, а с востока — холод и слякоть. А если ветер порывистый и днем на небе то тучи, то солнце — зима будет переменчивой и непостоянной.
Журавли улетели к этому дню — зима будет холодной и наступит рано. А если дуб и береза к Покрову полностью сбросили листья, то зима, наоборот, будет короткая и теплая.
Екатерина Гура