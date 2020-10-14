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14:10 (мск), источник: Погода Mail.ru

Черное кольцо в небе напугало жителей Мексики

Странный феномен объяснили взрывом поблизости.

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Жители мексиканского города Сьюдад-Обрегон были напуганы видом загадочного черного кольца, движущегося по небу.

Очевидцы терялись в догадках, пытаясь установить причину странного феномена. В соцсетях под фотографиями и видео черного кольца появились версии о рое насекомых, птиц и даже НЛО.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эксперты говорят, что появление плотного кольца черного дыма обычно связано со взрывом круглой конструкции. При определенном составе он не рассеивается, а сохраняет структуру кольца какое-то время.

Местные жители считают, что взрыв мог произойти на соседнем заводе. Также в тот день на одной из улиц заметили взорвавшийся автомобиль.

Дым рассеялся почти через полчаса высоко над домами.

Анна Лысенко

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