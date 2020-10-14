Черное кольцо в небе напугало жителей Мексики
Странный феномен объяснили взрывом поблизости.
Странный феномен объяснили взрывом поблизости.
Жители мексиканского города
Очевидцы терялись в догадках, пытаясь установить причину странного феномена. В соцсетях под фотографиями и видео черного кольца появились версии о рое насекомых, птиц и даже НЛО.
Эксперты говорят, что появление плотного кольца черного дыма обычно связано со взрывом круглой конструкции. При определенном составе он не рассеивается, а сохраняет структуру кольца
Местные жители считают, что взрыв мог произойти на соседнем заводе. Также в тот день на одной из улиц заметили взорвавшийся автомобиль.
Дым рассеялся почти через полчаса высоко над домами.
Анна Лысенко