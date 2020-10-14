В польские Татры пришла зима (фото)
Синоптики обещают снегопады до конца недели.
Синоптики обещают снегопады до конца недели.
Жители и гости курортного города Закопане на юге Польши делятся фотографиями первого снега в Татрах. Его выпало так много, что окружающие пейзажи стали совершенно зимними.
По прогнозам синоптиков, снегопады в Татрах продлятся до воскресенья, 18 октября. Температура будет около нуля градусов по Цельсию.
В начале октября снегом засыпало итальянские Альпы. А в российских городах первый снег выпал в конце сентября.
Анна Лысенко