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17:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

В польские Татры пришла зима (фото)

Синоптики обещают снегопады до конца недели.

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Жители и гости курортного города Закопане на юге Польши делятся фотографиями первого снега в Татрах. Его выпало так много, что окружающие пейзажи стали совершенно зимними.

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По прогнозам синоптиков, снегопады в Татрах продлятся до воскресенья, 18 октября. Температура будет около нуля градусов по Цельсию.

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В начале октября снегом засыпало итальянские Альпы. А в российских городах первый снег выпал в конце сентября.

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Анна Лысенко

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