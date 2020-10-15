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11:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 15 октября: определяем, когда наступит зима

Снег в этот день — к долгой осени.

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Источник: Агентство «Москва»

15 октября православные христиане вспоминают святых Киприана и Иустину. В этот период прекращаются все сельскохозяйственные работы и начинается период утепления дома, а также сезон свадеб.

По народным приметам в этот день можно узнать, когда наступит зима. Например, наши предки считали, что если 15 октября выпал снег, то сильные морозы наступят через 40 дней. А если идет дождь и дует холодный ветер, то зима наступит намного раньше и будет холодной и снежной.

Сильный листопад на Киприана говорит о том, что в ближайшие дни стоит ждать снега, а если земля поутру покрыта инеем — погода будет стоять солнечная и теплая.

Екатерина Гура

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