Народные приметы на 16 октября: теплый день предвещает долгую осень
Определяем, когда наступит зима.
Определяем, когда наступит зима.
16 октября христиане вспоминают святого Дионисия, которого в народе позвали Денис Позимний. Считалось, что с этого дня могут начаться стабильные морозы и снег.
Чтобы узнать погоду на ближайшие дни, стоит посмотреть на небо — темные и низкие облака говорят о резком ухудшении погоды и возможном снегопаде. А вот если сегодня стоит теплая и солнечная погода, то до Артемьева дня (2 ноября) морозов не будет.
О погоде также можно узнать, понаблюдав за поведением животных и птиц. Так, если воробьи перелетают стайками с места на место — погода скоро испортится. А если галки собираются стаями — ближайшие дни будут ясными.
Если мыши роют норы на южной стороне — стоит готовиться к морозной и снежной зиме.