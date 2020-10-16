Народные приметы на 16 октября: теплый день предвещает долгую осень

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12:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

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Источник: Агентство «Москва»

16 октября христиане вспоминают святого Дионисия, которого в народе позвали Денис Позимний. Считалось, что с этого дня могут начаться стабильные морозы и снег.

Чтобы узнать погоду на ближайшие дни, стоит посмотреть на небо — темные и низкие облака говорят о резком ухудшении погоды и возможном снегопаде. А вот если сегодня стоит теплая и солнечная погода, то до Артемьева дня (2 ноября) морозов не будет.

О погоде также можно узнать, понаблюдав за поведением животных и птиц. Так, если воробьи перелетают стайками с места на место — погода скоро испортится. А если галки собираются стаями — ближайшие дни будут ясными.

Если мыши роют норы на южной стороне — стоит готовиться к морозной и снежной зиме.

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