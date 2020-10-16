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19:50 (мск), источник: РИА Новости

Россиян предупредили о снеге и дожде на выходных

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Ухудшение погоды, осадки в виде дождя и снега ожидаются на всей территории европейской части России в ближайшие выходные, говорится в сообщении Гидрометцентра.

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Источник: РИА Новости

«В связи с перемещением активного циклона через территорию Центрального федерального округа (ЦФО) днем 17 октября и 18 октября в округе ожидается ухудшение погодных условий», — говорится в сообщении.

Как уточняют синоптики, 17 октября и ночью 18 октября в Брянской области, ночью 18 октября в Орловской области, в течение суток 18 октября в Калужской, Смоленской, Тверской, Московской (в том числе в Москве), Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях ожидаются дождь и мокрый снег, местами сильные — до 10−25 миллиметров за 12 часов. 17 и 18 октября ветер будет усиливаться до 15−20 метров в секунду, местами до 22 метров в секунду.

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«17 и 18 октября продолжится понижение температуры. В северной части ЦФО температура ночью составит от -3 до 2 градусов, днем от 3 до 8 градусов, что ниже климатической нормы на 1−2 градуса. 19 октября сохранится температура ниже климатической нормы: ночью в основном −2…−4 градуса, днем 2…9 градусов», — говорится в сообщении.

В Московском регионе 17 октября облачно с прояснениями. Ночью по области местами небольшой дождь, температура в Москве −1…−1 градусов, по области −3…−2 градусов. Днем без осадков, температура в Москве 5…7 градусов, по области 3…8 градусов.

18 октября будет облачно, осадки (дождь, мокрый снег), местами сильные. Ночью температура в Москве 0…2 градуса, по области −2…−3 градуса, ветер восточный, местами с порывами до 15 метров в секунду. Днем температура в Москве 6…8 градусов, по области 5…10 градусов, ветер юго-западный 7−12 метров в секунду, с порывами до 15−20 метров в секунду. 19 октября облачно с прояснениями, небольшие осадки.

Сложные погодные условия, связанные с осадками и слабо отрицательной температурой воздуха ночью, потребуют от пешеходов и водителей быть особо внимательными.
Гидрометцентр

Также под влиянием циклона 17 и 18 октября ухудшится погода в Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. После длительного периода сухой и теплой погоды ожидаются дожди, местами сильные, порывистый ветер и понижение температуры.

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«На юге Приволжского федерального округа местами дождь, ветер 15−18 метров в секунду, 18 октября гроза, повышение температуры от 8…13 до 15…20 градусов. 19 октября местами кратковременный дождь, в Пензенской области небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, понижение температуры днем до 10…15 градусов, в Пензенской области до 6…11 градусов. На севере Приволжского федерального округа ожидаются небольшие и кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер до 15 метров в секунду, гололедные явления. 17 октября резкое понижение температуры ночью до -3 градусов, днем до 3…9 градусов, местами до 13 градусов», — говорится в сообщении.

Как уточняется в прогнозе, 17 октября и ночью 18 октября в Крыму дожди, местами очень сильные (30 миллиметров и более за 12 часов), гроза, ветер 17−22 метров в секунду. 18 октября температура понизится днем от 22…27 до 19…24 градусов. 19 октября местами кратковременный дождь, ветер до 15 метров в секунду, похолодает днем до 13…18 градусов.

По данным синоптиков, на остальной части Южного федерального округа и в Северо-Кавказском федеральном округе 18 и 19 октября ожидаются местами небольшие и умеренные дожди, гроза. Утром 19 октября в Туапсинском районе Краснодарского края сильный дождь, ветер усилится до 14 метров в секунду. 18 октября в Ростовской области, 18 и 19 октября в Северной Осетии и в горах Дагестана — до 15−18 метров в секунду. Температура здесь понизится на 4−6 градусов и составит днем 15…20 градусов, местами воздух будет прогреваться до 25 градусов.

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