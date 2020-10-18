Вильфанд предупредил об аномальной погоде в ряде регионов России

По словам синоптика, аномально тепло будет в Якутии и на Камчатке. При этом в Центральный и Северо-Западный федеральные округа придет несвойственное для этого времени года похолодание. Там температура в середине недели будет на один-два градуса ниже нормы.
«Есть регионы, в которых тепло невероятное. Температура выше нормы на 12−14 градусов на севере Якутии, и на Камчатке выше нормы на следующей неделе… Однако даже при такой положительной аномалии максимальные значения на севере Якутии от ноля до минус четырех градусов», — цитирует Вильфанда ТАСС 18 октября.
В сентябре специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, какую погоду стоит ожидать россиянам предстоящей зимой. По его словам, аномального тепла, как зимы 2019−2020, не будет.