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01:52 (мск), источник: Известия

Вильфанд предупредил об аномальной погоде в ряде регионов России

На территории России ожидается аномальная погода, в ряде регионов температура будет выше климатической нормы на 12−14 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Известия

По словам синоптика, аномально тепло будет в Якутии и на Камчатке. При этом в Центральный и Северо-Западный федеральные округа придет несвойственное для этого времени года похолодание. Там температура в середине недели будет на один-два градуса ниже нормы.

«Есть регионы, в которых тепло невероятное. Температура выше нормы на 12−14 градусов на севере Якутии, и на Камчатке выше нормы на следующей неделе… Однако даже при такой положительной аномалии максимальные значения на севере Якутии от ноля до минус четырех градусов», — цитирует Вильфанда ТАСС 18 октября.

В сентябре специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, какую погоду стоит ожидать россиянам предстоящей зимой. По его словам, аномального тепла, как зимы 2019−2020, не будет.

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