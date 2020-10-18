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09:50 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 18 октября: готовимся к суровой зиме

К этому дню наши предки заканчивали работы в поле и огороде и приступали к накопившимся домашним делам. Женщины начинали прясть, а мужчины делали валенки.

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Источник: Агентство «Москва»

Считалось, что 18 октября можно узнать, будет ли зима суровой.

Если на березах и дубах остаются листья — она будет морозной. Последние перелетные птицы полетели на юг — к суровым зимним месяцам, еще остаются — к мягким.

О погоде на ближайшие дни судили по ряду примет. Если после восхода солнца туман исчез, слышится треск деревьев, погода будет хорошей. Совсем нет ветра — к похолоданию. Птицы кружатся, а облака идут не по ветру — скоро выпадет снег. Если снег не еще не падал — зима наступит не скоро.

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