Народные приметы на 18 октября: готовимся к суровой зиме
К этому дню наши предки заканчивали работы в поле и огороде и приступали к накопившимся домашним делам. Женщины начинали прясть, а мужчины делали валенки.
К этому дню наши предки заканчивали работы в поле и огороде и приступали к накопившимся домашним делам. Женщины начинали прясть, а мужчины делали валенки.
Считалось, что 18 октября можно узнать, будет ли зима суровой.
Если на березах и дубах остаются листья — она будет морозной. Последние перелетные птицы полетели на юг — к суровым зимним месяцам, еще остаются — к мягким.
О погоде на ближайшие дни судили по ряду примет. Если после восхода солнца туман исчез, слышится треск деревьев, погода будет хорошей. Совсем нет ветра — к похолоданию. Птицы кружатся, а облака идут не по ветру — скоро выпадет снег. Если снег не еще не падал — зима наступит не скоро.