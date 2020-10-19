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12:22 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 19 октября: о чем расскажет туман и бледное солнце

Ярко-красный закат принесет похолодание и осадки

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Источник: СС0/JuliaBoldt

19 октября православные христиане вспоминают апостола Фому. Считалось, что с этого времени начинает портиться погода и могут быть морозы и снег. Но чтобы сделать более точный прогноз, стоит присмотреться к тому, какая погода стоит в этот день.

Например, туманное и пасмурное утро обещает солнечный и теплый день, а небо желтого цвета — к осадкам. Если весь день нет ветра, а солнце на закате бледное, то стоит готовиться к похолоданию. Закат ярко-красного цвета — к непогоде.

Если снег выпал сегодня и долго не тает, то полноценная зима с морозами наступит во второй половине ноября. Осадки и холодную погоду также предсказывают вороны, которые сбиваются в стаи.

Екатерина Гура

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