Погодные приметы на 19 октября: о чем расскажет туман и бледное солнце

19 октября православные христиане вспоминают апостола Фому. Считалось, что с этого времени начинает портиться погода и могут быть морозы и снег. Но чтобы сделать более точный прогноз, стоит присмотреться к тому, какая погода стоит в этот день.
Например, туманное и пасмурное утро обещает солнечный и теплый день, а небо желтого цвета — к осадкам. Если весь день нет ветра, а солнце на закате бледное, то стоит готовиться к похолоданию. Закат
Если снег выпал сегодня и долго не тает, то полноценная зима с морозами наступит во второй половине ноября. Осадки и холодную погоду также предсказывают вороны, которые сбиваются в стаи.
Екатерина Гура