Ученые доказали, что дожди способны менять ландшафт
Новые данные помогут узнать, как будут меняться горные районы в условиях изменения климата
Новые данные помогут узнать, как будут меняться горные районы в условиях изменения климата
Команда ученых из Бристольского университета доказала, что осадки играют одно из ключевых значений при формировании горных районов. В ходе своей работы специалисты исследовали местность в центральной и восточной частях Гималайских гор на территории Бутана и Непала.
Ученые разобрали атомный состав песчинок со склонов холмов и высчитали, насколько быстро протекает процесс эрозии по всему горному хребту. Полученные результаты они сравнили с количеством осадков и климатом в целом.
Оказалось, что формирование горных районов зависит в одинаковой степени как от земных, так и от атмосферных процессов. Благодаря результатам исследования ученые теперь смогут лучше понять процесс формирования гор, а также спрогнозировать изменение ландшафта при изменении климата. Эти данные будут полезны для проектирования строительства дорог, городов и различной инфраструктуры в горной местности.
Екатерина Гура