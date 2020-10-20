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12:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 20 октября: когда придут морозы

С этого периода начинается «неофициальная» зима

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Источник: Reuters

20 октября православная церковь вспоминает двух святых, носивших имя Сергий — Сергий Печерский и Сергий Нуромский. В народе день получил название Сергей Зимний, так как считалось, что с этого момента уже начинается зима.

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По народным приметам сегодня можно определить, какая погода будет в ближайшее время и когда придут морозы.

Например, если сегодня ясная и теплая погода, то тепло будет и следующие три недели. А если на небе туманный и бледный месяц — холода придут рано.

Облака плывут с севера на юг — к солнечным дням, а с юга на север — к ненастью. Холод и осадки обещают низко плывущие темные тучи.

Если 20 октября солнце взошло быстро и ярко светит, то погода скоро переменится. Снег выпал, а деревья еще не сбросили листья — зима будет поздней.

Екатерина Гура

Gnezdo.ru
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