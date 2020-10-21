В Гидрометцентре назвали регионы, где уже начались снегопады
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В ряде областей России выпал снег, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В ряде областей России выпал снег, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«По-настоящему сильный снег ожидается в Архангельской области. Там и снег, и мокрый снег, и гололедные отложения. Это такое сильное событие. В Амурской области мокрый снег, снег и даже дождь при отрицательной температуре. Еще сильный снег на
Снег и налипание мокрого снега наблюдаются также в Мурманской области, добавил собеседник агентства.
Он также отметил, что к снегу, выпавшему в столичном регионе, нельзя относиться серьезно — он не оказывает