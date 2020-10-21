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05:24 (мск), источник: РИА Новости

В Гидрометцентре назвали регионы, где уже начались снегопады

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В ряде областей России выпал снег, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: РИА Новости

«По-настоящему сильный снег ожидается в Архангельской области. Там и снег, и мокрый снег, и гололедные отложения. Это такое сильное событие. В Амурской области мокрый снег, снег и даже дождь при отрицательной температуре. Еще сильный снег на юго-востоке Якутии, там земля покрыта снегом, и он еще увеличится, как минимум, на 10−15 сантиметров», — сказал Вильфанд.

Снег и налипание мокрого снега наблюдаются также в Мурманской области, добавил собеседник агентства.

Он также отметил, что к снегу, выпавшему в столичном регионе, нельзя относиться серьезно — он не оказывает какого-то влияния на жизнь людей и коммунальное хозяйство города, а имеет скорее эмоциональное значение.

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