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11:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

Зиму в российских горах Джугджур стало видно из космоса

Невероятно красивые ландшафты Дальнего Востока.

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Источник: NASA
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Горы Джугджур на территории Хабаровского края уже частично покрыты снегом. Начало зимы на склонах сфотографировал спутник Landsat 8.

В сентябре в регионе наблюдали роскошную золотую осень. Яркие цвета берез и лиственниц даурских было видно даже с орбиты. В октябре местные деревья побурели. Зеленой осталась только горная тайга и тундра, где растут ель аянская и кедровый стланик. Бурые и зеленые зоны можно рассмотреть на снимке.

Места, где уже выпал снег, на снимке кажутся голубыми и синими. Такой цвет вместо белого появляется потому, что эти участки находятся в основном в тени и не улавливают прямых солнечных лучей.

Анна Лысенко

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