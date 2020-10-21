Зиму в российских горах Джугджур стало видно из космоса
Невероятно красивые ландшафты Дальнего Востока.
Невероятно красивые ландшафты Дальнего Востока.
Горы Джугджур на территории Хабаровского края уже частично покрыты снегом. Начало зимы на склонах сфотографировал спутник Landsat 8.
В сентябре в регионе наблюдали роскошную золотую осень. Яркие цвета берез и лиственниц даурских было видно даже с орбиты. В октябре местные деревья побурели. Зеленой осталась только горная тайга и тундра, где растут ель аянская и кедровый стланик. Бурые и зеленые зоны можно рассмотреть на снимке.
Места, где уже выпал снег, на снимке кажутся голубыми и синими. Такой цвет вместо белого появляется потому, что эти участки находятся в основном в тени и не улавливают прямых солнечных лучей.
Анна Лысенко