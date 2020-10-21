Снегопад в Китае превратил знаменитый ледник в зимнюю сказку (фото)

Китайский ресурс People’s Daily опубликовал в Twitter завораживающие снимки, сделанные с помощью дрона в районе ледника Дагу. 20 октября там прошел сильный снегопад, который сделал это место похожим на декорации к сказочному фильму.
Отметим, что Дагу, расположенный в провинции Сычуань на юго-западе Китая, является одним из самых красивых ледников в мире и одним из самых молодых. Он находится на высоте 3,8−5,1 тыс. метров над уровнем моря и с 1992 года имеет статус Национального парка.
На территории нацпарка расположены несколько ледников, озера, водопады, леса и луга.
Вершина снежной горы Дракона покрыта снегом круглый год, но лучшим временем для того, чтобы полюбоваться сказочными пейзажами в парке, является конец сентября — начало ноября.