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14:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Снегопад в Китае превратил знаменитый ледник в зимнюю сказку (фото)

Живописные пейзажи с высоты птичьего полета.

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Китайский ресурс People’s Daily опубликовал в Twitter завораживающие снимки, сделанные с помощью дрона в районе ледника Дагу. 20 октября там прошел сильный снегопад, который сделал это место похожим на декорации к сказочному фильму.

Отметим, что Дагу, расположенный в провинции Сычуань на юго-западе Китая, является одним из самых красивых ледников в мире и одним из самых молодых. Он находится на высоте 3,8−5,1 тыс. метров над уровнем моря и с 1992 года имеет статус Национального парка.

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На территории нацпарка расположены несколько ледников, озера, водопады, леса и луга.

Вершина снежной горы Дракона покрыта снегом круглый год, но лучшим временем для того, чтобы полюбоваться сказочными пейзажами в парке, является конец сентября — начало ноября.

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Екатерина Гура

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