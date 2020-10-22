Погодные приметы на 22 октября: каких осадков следует ждать
Утренний дождь — к вечернему снегу
Утренний дождь — к вечернему снегу
22 октября в церковном календаре — день памяти святого апостола Иакова. В народе эта дата получила название Яков день или
Считалось, если утром 22 октября идет дождь, то вечером возможен снег. А гололедица поутру обещала вечерний дождь.
Если сегодня появились сосульки, то осень будет длинной, а морозы наступят не скоро. Если до этого дня с вишни не опали все листья, то впереди ждет солнечная и теплая погода. А сохранившиеся иголки на лиственнице — к позднему снегу.
Если на луке много «одежки», то это верный признак суровой и снежной зимы. А круги вокруг луны — к засушливому лету.
Екатерина Гура