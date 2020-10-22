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11:58 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 22 октября: каких осадков следует ждать

Утренний дождь — к вечернему снегу

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Источник: Reuters

22 октября в церковном календаре — день памяти святого апостола Иакова. В народе эта дата получила название Яков день или Яков-древопилец, поскольку с приходом холодов наступало время запасаться дровами.

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Считалось, если утром 22 октября идет дождь, то вечером возможен снег. А гололедица поутру обещала вечерний дождь.

Если сегодня появились сосульки, то осень будет длинной, а морозы наступят не скоро. Если до этого дня с вишни не опали все листья, то впереди ждет солнечная и теплая погода. А сохранившиеся иголки на лиственнице — к позднему снегу.

Если на луке много «одежки», то это верный признак суровой и снежной зимы. А круги вокруг луны — к засушливому лету.

Екатерина Гура

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