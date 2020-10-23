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09:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 23 октября: определяем погоду на зиму

Теплый день обещает отсутствие морозов в ближайшие месяцы

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Источник: AP 2020

23 октября православные христиане вспоминают святых брата и сестру Евлампия и Евлампию, которых в народе прозвали Зимоуказателями. По тому, какая погода стоит сегодня, можно узнать, какой будет зима.

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Например, если 23 октября слякотно и грязно, то снега не будет до 4 ноября, зато зимой будут большие сугробы. Если же сегодня стоит теплая и солнечная погода, то и зима будет мягкой и малоснежной, и наступит она через месяц.

Северный или восточный ветер обещает скорое похолодание. А безоблачное небо с западной стороны — к погоде без осадков.

Погоду можно узнать и по листьям ивы. Если к этому дню они осыпались — зима наступит рано и будет снежной.

Екатерина Гура

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