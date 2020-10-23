Народные приметы на 23 октября: определяем погоду на зиму
Теплый день обещает отсутствие морозов в ближайшие месяцы
Теплый день обещает отсутствие морозов в ближайшие месяцы
23 октября православные христиане вспоминают святых брата и сестру Евлампия и Евлампию, которых в народе прозвали Зимоуказателями. По тому, какая погода стоит сегодня, можно узнать, какой будет зима.
Например, если 23 октября слякотно и грязно, то снега не будет до 4 ноября, зато зимой будут большие сугробы. Если же сегодня стоит теплая и солнечная погода, то и зима будет мягкой и малоснежной, и наступит она через месяц.
Северный или восточный ветер обещает скорое похолодание. А безоблачное небо с западной стороны — к погоде без осадков.
Погоду можно узнать и по листьям ивы. Если к этому дню они осыпались — зима наступит рано и будет снежной.
Екатерина Гура