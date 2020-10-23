Фотограф показал впечатляющее движение облаков с высоты (видео)
Завораживающая и умиротворяющая картина.
Завораживающая и умиротворяющая картина.
Американский фотограф Ян Бекли снял впечатляющие движение облаков, освещенных восходящим солнцем.
Ранее синоптики предупредили жителей города Альбукерке, где живет фотограф, о надвигающемся холодном фронте. Облака появляются над Альбукерке нечасто — это солнечный город. Так что Бекли понадеялся записать
Шесть дней он просыпался в 2 часа ночи, чтобы к рассвету оказаться на вершине горы Сандиа Крест, возвышающейся над городом, и наконец ему повезло.
На рассвете облака превратились в плотный и невероятно красивый поток, напоминающий безбрежный океан. В таймлапсе на его поверхности можно разглядеть даже «волны» и «гребни».
Анна Лысенко