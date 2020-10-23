Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
1280 лет Джону Леннону
11Конкурс имени Стенина назвал победителей 2020 года
15:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф показал впечатляющее движение облаков с высоты (видео)

Завораживающая и умиротворяющая картина.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Читайте также
В американском городе зима сменила осень за четыре часа (фото)

Американский фотограф Ян Бекли снял впечатляющие движение облаков, освещенных восходящим солнцем.

Ранее синоптики предупредили жителей города Альбукерке, где живет фотограф, о надвигающемся холодном фронте. Облака появляются над Альбукерке нечасто — это солнечный город. Так что Бекли понадеялся записать какое-нибудь интересное атмосферное явление.

Шесть дней он просыпался в 2 часа ночи, чтобы к рассвету оказаться на вершине горы Сандиа Крест, возвышающейся над городом, и наконец ему повезло.

На рассвете облака превратились в плотный и невероятно красивый поток, напоминающий безбрежный океан. В таймлапсе на его поверхности можно разглядеть даже «волны» и «гребни».

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Hi-Tech
Xiaomi показала умную суперкровать. Цена впечатляет Еще одно умное устройство бренда
Кино
Умерла 101-летняя актриса, с которой рисовали Белоснежку Мардж Чэмпион скончалась в среду, 21 октября
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Наталья Подольская и Владимир Пресняков стали родителями У пары родился сын
Леди
Как организовать идеальное свидание с помощью AliExpress Лови идеи и планируй незабываемые вечера
Новости партнеров
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
5 признаков, что вы перенесли коронавирус, даже не заметив этого
Настоящая фамилия Скобцевой. Она стала известна только после ее похорон
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»