Море Лаптевых впервые не замерзло в конце октября
Ученые винят аномально высокие температуры в России и атлантические течения.
Ученые винят аномально высокие температуры в России и атлантические течения.
Впервые в истории наблюдений море Лаптевых не замерзло в конце октября, что может иметь негативные последствия для всего полярного региона, считают исследователи.
Сейчас температура моря все еще держится выше нуля, сообщает Guardian. «Минус» запаздывает
«Отсутствие льда к этому времени беспрецедентно для сибирского арктического региона», — сказал Закари Лейб, постдокторант из Университета штата Колорадо. Он уверен, что это результат антропогенного воздействия на климат планеты.
По словам исследователей, климат в регионе меняется рекордными темпами. Если выбросы парниковых газов не сократятся, уже к середине ХХI века лето в Арктике будет свободным ото льда.
Аномально высокая температура воздуха — не единственная причина отсутствия льда в море Лаптевых. Важную роль играют и мягкие атлантические течения, говорят ученые. Они нарушают разграничение теплых поверхностных и холодных глубоких вод в регионе.
Анна Лысенко