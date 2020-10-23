Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 23 октябряНачало Венгерского восстания, принятие решения о проведении Олимпиады в Москве и другие памятные события, которые происходили в разные годы 23 октября
Фоторепортажи
8В Азии зацвели «розовые облака»
11Конкурс имени Стенина назвал победителей 2020 года
17:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

Море Лаптевых впервые не замерзло в конце октября

Ученые винят аномально высокие температуры в России и атлантические течения.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Впервые в истории наблюдений море Лаптевых не замерзло в конце октября, что может иметь негативные последствия для всего полярного региона, считают исследователи.

Во время загрузки произошла ошибка.
Море Лаптевых 21 октября
Читайте также
Впервые за 2900 лет Атлантический океан стал рекордно теплым

Сейчас температура моря все еще держится выше нуля, сообщает Guardian. «Минус» запаздывает из-за затяжного тепла на севере России и вторжения атлантических вод. В результате на море появились рекордные площади, не скованные льдом.

«Отсутствие льда к этому времени беспрецедентно для сибирского арктического региона», — сказал Закари Лейб, постдокторант из Университета штата Колорадо. Он уверен, что это результат антропогенного воздействия на климат планеты.

По словам исследователей, климат в регионе меняется рекордными темпами. Если выбросы парниковых газов не сократятся, уже к середине ХХI века лето в Арктике будет свободным ото льда.

Аномально высокая температура воздуха — не единственная причина отсутствия льда в море Лаптевых. Важную роль играют и мягкие атлантические течения, говорят ученые. Они нарушают разграничение теплых поверхностных и холодных глубоких вод в регионе.

Анна Лысенко

Спецпроект
Когда мы полетим на соседние планеты? Разбираемся в деталях
Новости партнеров
Степаненко отреагировала на сына Петросяна
В Москве экстренно госпитализировали актера Бориса Щербакова
Россиянам начнут раздавать по 25 000 рублей уже с 1 ноября
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Дети
Наталья Подольская и Владимир Пресняков стали родителями У пары родился сын
Леди
Как организовать идеальное свидание с помощью AliExpress Лови идеи и планируй незабываемые вечера
Новости партнеров
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Настоящая фамилия Скобцевой. Она стала известна только после ее похорон
5 признаков, что вы перенесли коронавирус, даже не заметив этого
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»