Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян на следующей неделе

Как отметил синоптик, центр Европейской России оказался под влиянием теплой воздушной массы, сформировавшейся над Атлантикой и югом Средиземноморья, поэтому в выходные дневные температуры будут превышать норму на шесть—восемь градусов.
«Температурный фон (в субботу — ред.) ожидается около 12 градусов. Осадков станет меньше. Воскресенье день переходный — небольшие осадки и все равно тепло», — рассказал Вильфанд.
С понедельника погоду, по его словам, будет определять антициклон.
«Совершенно новый тип погоды будет. Устанавливается антициклональная погода и осадков не будет, давление повышается почти на десять миллиметров ртутного столба по сравнению с воскресеньем», — сказал синоптик.
Он уточнил, что в понедельник ожидается семь—десять градусов.
Вильфанд также рекомендовал жителям Центральной России не пренебрегать возможностью побыть на солнце, поскольку в период предзимья солнечных дней крайне мало.