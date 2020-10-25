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01:23 (мск), источник: РИА Новости

Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян на следующей неделе

МОСКВА — РИА Новости. Солнечная погода без осадков с температурой на три—четыре градуса выше нормы прогнозируется в рабочие дни грядущей недели в центральной части России, тепло будет и в наступившие выходные, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: РИА Новости

Как отметил синоптик, центр Европейской России оказался под влиянием теплой воздушной массы, сформировавшейся над Атлантикой и югом Средиземноморья, поэтому в выходные дневные температуры будут превышать норму на шесть—восемь градусов.

«Температурный фон (в субботу — ред.) ожидается около 12 градусов. Осадков станет меньше. Воскресенье день переходный — небольшие осадки и все равно тепло», — рассказал Вильфанд.

С понедельника погоду, по его словам, будет определять антициклон.

«Совершенно новый тип погоды будет. Устанавливается антициклональная погода и осадков не будет, давление повышается почти на десять миллиметров ртутного столба по сравнению с воскресеньем», — сказал синоптик.

Он уточнил, что в понедельник ожидается семь—десять градусов.

Вильфанд также рекомендовал жителям Центральной России не пренебрегать возможностью побыть на солнце, поскольку в период предзимья солнечных дней крайне мало.

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