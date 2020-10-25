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09:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 25 октября: наблюдаем за небом

Звезды, Луна и ветер подскажут, какой будет погода.

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Источник: AP 2020
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25 октября — день памяти святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. В народе день называют Андрон-Звездочет и наблюдают за звездным небом, которое может рассказать о погоде на ближайшие дни.

Тусклые звезды — к теплу, а яркие — к сильным морозам. Если звезды сильно мерцают, то, скорее всего, в ближайшее время пойдет снег. Много звезд — к хорошему урожаю в следующем году. У Луны появился красный оттенок — к сильном ветру. Гало вокруг Луны обещает засушливое лето в следующем году.

В этот день наблюдают и за ветром. Если он дует с севера — грядет похолодание, с юга — будет тепло. Порывистый ветер, который постоянно меняет направление, обещает пасмурную погоду, которая продержится несколько дней.

Гремит поздний осенний гром — к бесснежной и теплой зиме.

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