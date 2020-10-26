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12:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 26 октября: смотрим на небо

Солнце скрывается за тучами — к перемене погоды.

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Источник: Reuters
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26 октября православные христиане отмечают праздник в честь чудотворной Иверской иконы Божией Матери. В народе в этот день было принято наводить порядок в бане, топить ее и париться в первый раз.

С баней были связаны и некоторые народные приметы. Например, считалось, если дым из печной трубы поднимается вверх столбом, то ближайшие дни будут морозными, но без осадков, а если опускается вниз к земле, то стоит готовиться к дождям или снегу.

Для того, чтобы определить погоду, также можно посмотреть на небо. Если облака плывут очень быстро, то погода в ближайшие дни испортится. Солнце в течение дня время от времени прячется за тучи — к перемене погоды, а красный цвет неба — к дождю.

О погоде расскажут и петухи. Если они начали петь очень рано, то скоро потеплеет. А если вдруг начали кукарекать под вечер — к перемене погоды.

Екатерина Гура

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