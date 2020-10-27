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12:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Как выглядят вулканы Камчатки из космоса

На фотографии Ключевская сопка еще дымит после недавнего извержения.

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Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал впечатляющее фото вулканов Камчатки, сделанное с борта Международной космической станции.

«Это уникальное место, очаровывающее и притягивающее внимание не только с поверхности Земли, но и из космоса. На склонах вулканов давно лежит снег, но в любой момент здесь может стать по-настоящему горячо», — написал Кудь-Сверчков.

На фото видна северная группа вулканов. Слева на снимке, с большой плоской вершиной, вулкан Ушковский высотой 3943 м. Справа Ключевская сопка высотой 4835 м, ниже Ключевской — вулкан Безымянный высотой 2882 м.

Ключевская сопка является самым высоким активным вулканом в Евразии, напомнил космонавт. На фото вулкан еще дымит после недавнего извержения.

Бортинженер Кудь-Сверчков отправился на МКС 14 октября в составе экспедиции МКС-63/64. Вместе с ним с Байконура стартовали командир корабля Сергей Рыжиков и бортинженер Кэтлин Рубинс.

Анна Лысенко

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