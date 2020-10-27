Как выглядят вулканы Камчатки из космоса
На фотографии Ключевская сопка еще дымит после недавнего извержения.
На фотографии Ключевская сопка еще дымит после недавнего извержения.
Российский космонавт Сергей
«Это уникальное место, очаровывающее и притягивающее внимание не только с поверхности Земли, но и из космоса. На склонах вулканов давно лежит снег, но в любой момент здесь может стать
На фото видна северная группа вулканов. Слева на снимке, с большой плоской вершиной, вулкан Ушковский высотой 3943 м. Справа Ключевская сопка высотой 4835 м, ниже Ключевской — вулкан Безымянный высотой 2882 м.
Ключевская сопка является самым высоким активным вулканом в Евразии, напомнил космонавт. На фото вулкан еще дымит после недавнего извержения.
Бортинженер
Анна Лысенко