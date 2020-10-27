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12:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 27 октября: обращаем внимание на осадки

Дождь в этот день предсказывает скорый снег

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Источник: Reuters

27 октября христиане вспоминают святую Параскеву Сербскую. В народе этот день получил название Прасковьи или Грязнихи, так как в это время на улице обычно стоит ненастная погода с дождями, мокрым снегом и слякотью. Наши предки верили, что в этот день не бывает сухо, а из-за грязи даже предпочитали не выходить из дома.

С такой погодой были связаны и народные приметы. Считалось, если в этот день на дорогах много грязи, то зима со снегом наступит через четыре недели. Сильный дождь сегодня — к скорому снегу, а если выпал снег, то следующий май будет холодным и дождливым. Зато если 27 октября стоит сухая, но ветреная погода, то следующий год будет засушливым.

Определить погоду можно и по другим приметам. Например, если на рябине много ягод, то лето будет дождливым. Вороны громко кричат — к потеплению, а сильный западный ветер — к скорым осадкам.

Екатерина Гура

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