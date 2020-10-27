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15:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Антарктиде появились комары

Их завезли исследователи или туристы.

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Некоторое время назад на острове Кинг-Джордж в Антарктиде появились комары, сообщил в интервью «Интерфаксу» руководитель Российской антарктической экспедиции Александр Клепиков.

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Комарами обыкновенными (Culex pipiens) оказалось заражено одно из строений на российской станции Беллинсгаузен. Сейчас ученые установили специальные ловушки для насекомых и проводят исследования.

Ранее, по словам Клепикова, ученые не наблюдали комаров на этой территории. Большая часть Кинг-Джорджа, где находятся лишь исследовательские станции Аргентины, Бразилии, Китая, России и нескольких других стран, занята ледником.

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Исследователь считает, что комаров на остров завезли сами ученые или туристы. Летом здесь для этих насекомых будут благоприятные условия — на Кинг-Джордже большое количество озер и ручьев, а климат мягкий.

Анна Лысенко

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