В Антарктиде появились комары
Их завезли исследователи или туристы.
Их завезли исследователи или туристы.
Некоторое время назад на острове
Комарами обыкновенными (Culex pipiens) оказалось заражено одно из строений на российской станции Беллинсгаузен. Сейчас ученые установили специальные ловушки для насекомых и проводят исследования.
Ранее, по словам Клепикова, ученые не наблюдали комаров на этой территории. Большая часть
Исследователь считает, что комаров на остров завезли сами ученые или туристы. Летом здесь для этих насекомых будут благоприятные условия — на
Анна Лысенко