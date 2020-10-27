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16:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Побережье Тасмании засветилось голубым (видео)

Невероятная красота в эффектном таймлапсе.

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Жители Тасмании стали свидетелями невероятно красивого ночного свечения на нескольких местных пляжах.

Такая яркая биолюминесценция — результат деятельности микроорганизмов в воде. Планктон размером не больше 1 см реагирует таким образом на движение воды в зоне прибоя.

Во время загрузки произошла ошибка.

Невероятные кадры снял фотограф Фергус Грегори на пляже Спики несколько дней назад. Услышав от знакомых, что море светится, он без раздумий прыгнул в авто, чтобы записать одно из последних свечений сезона.

Анна Лысенко

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