Побережье Тасмании засветилось голубым (видео)
Невероятная красота в эффектном таймлапсе.
Невероятная красота в эффектном таймлапсе.
Жители Тасмании стали свидетелями невероятно красивого ночного свечения на нескольких местных пляжах.
Такая яркая биолюминесценция — результат деятельности микроорганизмов в воде. Планктон размером не больше 1 см реагирует таким образом на движение воды в зоне прибоя.
Невероятные кадры снял фотограф Фергус Грегори на пляже Спики несколько дней назад. Услышав от знакомых, что море светится, он без раздумий прыгнул в авто, чтобы записать одно из последних свечений сезона.
Анна Лысенко