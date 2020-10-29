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10:54 (мск), источник: РИА Новости

Синоптики рассказали, когда россияне увидят голубую Луну

ВЛАДИВОСТОК, 29 окт — РИА Новости. Тридцать первого октября россияне смогут увидеть «голубую Луну», рассказали в Примгидромете.

Источник: AP 2020

Это второе полнолуние из двух, которые пришлись на один месяц. При этом, вопреки названию, спутник Земли не будет светиться голубым или синим.

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«Такое имя небесное явление получило благодаря английской поговорке “Once in a Blue Moon” — “однажды при голубой Луне”, то есть крайне редко или никогда. На русский язык выражение можно перевести поговоркой “после дождичка в четверг”», — поясняется в сообщении.

Первое полнолуние месяца можно было увидеть 1 октября. Его обычно называют «урожайной Луной», потому что при ее свете фермеры, работающие по лунному календарю, собирали урожай.

Второе — «голубое» — полнолуние называется «охотничьей Луной»: в прошлом ее свет использовали для охоты и подготовки к зиме. Впервые с 1944 года она выпадает на день, когда во многих странах празднуют Хэллоуин.

«Иногда Луна действительно может принимать легкий голубой оттенок, это обусловлено оптическом эффектом. <…> Частота рассеиваемого лунного света становится меньше частоты молекул в атмосфере Земли, <…> (это может происходить. — Прим. ред.) во время крупных пожаров или извержений вулканов, когда дым или пыль застилают небо», — говорится в релизе.

«Голубую Луну» можно наблюдать раз в два-три года. В следующий раз второе октябрьское полнолуние выпадет на 2039, 2058, 2077 и 2096 годы.

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