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12:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 29 октября: готовимся к зиме

О погоде расскажут облака и ветер

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Источник: Reuters

29 октября православные христиане почитают память святого Лонгина Сотника, который в народе почитался как целитель от глазных болезней. В этот день было принято не только просить святого о хорошем зрении, но и выносить на свежий воздух теплые вещи, особенно если на улице было солнце. Таким образом вещи «заряжались» солнечным светом и помогали не замерзнуть на протяжении всей зимы.

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А чтобы узнать погоду на ближайшее время и на несколько месяцев вперед, стоит понаблюдать за природой. Например, холодный и порывистый ветер обещает скорый дождь. А если он дует с юго-запада, то ненастье продлится очень долго.

Тучи плывут против ветра — к дождю или снегу. Редкие облака — к морозной погоде. Если дождь начался утром, то закончится он быстро, а если после обеда, то затянется на сутки.

Еще погоду можно определить, взглянув на луну. Если она мутная и бледная, то скоро придут морозы со снегом. А если ночное небо ясное и звездное, то на следующий день будет хорошая погода. Потепление обещает и утренний иней на деревьях.

Екатерина Гура

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