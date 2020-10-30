Ла-Нинья охладила Тихий океан. Как это повлияет на погоду в мире?
В южной части Тихого океана зарождается природный феномен
В южной части Тихого океана зарождается природный феномен
Пик явления придется на первый квартал 2021 года. Синоптики оценивают его в диапазоне «от умеренного до сильного».
Обратное явление, когда температура воды и воздуха у побережья Южной Америки повышается, зовется
Чередование
Феномен впервые подробно описал британский ученый Гилберт Уокер в 1923 году, однако местные рыбаки обратили на него внимание гораздо раньше.
Явление нередко совпадает по времени с Рождеством, а «Эль-Ниньо» в испаноговорящих странах называют младенца Христа, отсюда и возник термин.
Ее характерные последствия — прохладная и влажная зима на севере Европы и в Британии, дождливое лето в Индонезии и Австралии, сильные муссоны (ветры, дующие с суши на океан) в
Зима на российском Дальнем Востоке, в Японии, Корее, Канаде и на севере США обещает быть снежной и ветреной. В Техасе, Флориде и других южных штатах будет, наоборот, очень сухо.
Еще один эффект
Последний раз сильная
2020 год и предшествовавшие ему пять лет выдались одними из самых жарких на Земле за всю историю наблюдений.
В принципе
Ла-Ниньяпонижает глобальную температуру, но в этот раз эффект от нее, вероятно, будет перекрыт нагревом атмосферы из-запарниковых газов.
«Последнее время годы с сильной