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12:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 30 октября: наблюдаем за животными

По поведению животных и птиц можно предугадать погоду на ближайшие дни

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Источник: CC0/12019

30 октября церковь почитает пророка Осия, которого в народе прозвали Осий Колесник. Такое прозвище святой получил из-за того, что именно в это время наши предки прятали повозки на колесах до следующей весны и доставали сани.

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Чтобы узнать, какая погода будет стоять в ближайшие дни, стоит присмотреться к поведению животных и птиц.

Например, если кошка крепко спит весь день, то будет тепло. Аквариумные рыбки выскакивают из воды — к непогоде. Голуби прячутся, а домашние гуси часто машут крыльями и пытаются взлететь — верная примета приближающегося ненастья с дождем или снегом.

Также можно взглянуть на ночное небо. Если звезд почти нет, то стоит готовиться к ухудшению погоды. Луна мутная и бледная — к морозной и долгой зиме, а яркая — к теплой и короткой.

Екатерина Гура

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