Народные приметы на 30 октября: наблюдаем за животными
По поведению животных и птиц можно предугадать погоду на ближайшие дни
По поведению животных и птиц можно предугадать погоду на ближайшие дни
30 октября церковь почитает пророка Осия, которого в народе прозвали Осий Колесник. Такое прозвище святой получил
Чтобы узнать, какая погода будет стоять в ближайшие дни, стоит присмотреться к поведению животных и птиц.
Например, если кошка крепко спит весь день, то будет тепло. Аквариумные рыбки выскакивают из воды — к непогоде. Голуби прячутся, а домашние гуси часто машут крыльями и пытаются взлететь — верная примета приближающегося ненастья с дождем или снегом.
Также можно взглянуть на ночное небо. Если звезд почти нет, то стоит готовиться к ухудшению погоды. Луна мутная и бледная — к морозной и долгой зиме, а яркая — к теплой и короткой.
Екатерина Гура