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14:33 (мск), источник: Погода Mail.ru

Тайфун «Гони» обрушился на Филиппины

Это самый сильный шторм 2020 года.

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1 ноября тайфун «Гони» достиг южной части самого населенного острова Филиппин Лусон.

Пока что это самый сильный шторм из всех зарегистрированных в 2020 году, сообщает CNN. Когда «Гони» сформировался и достиг пика над океаном, скорость ветра составляла 225 км в час с порывами до 310 км в час. По силе он был эквивалентен атлантическому урагану 5-й категории.

Достигнув суши утром в воскресенье, супертайфун ослаб до уровня тайфуна, скорость ветра уменьшилась до 215 км в час.

Местные власти сообщают о четырех человеческих жертвах, разливах рек и разрушении дамб. Многие деревни подтоплены, повреждены здания, повалены деревья, дороги разрушены. Отменены десятки международных и внутренних рейсов.

В общей сложности от тайфуна может пострадать до 31 миллиона человек, предупреждают эксперты. Филиппинские власти уже эвакуировали почти миллион человек из подверженных наибольшей опасности регионов.

Анна Лысенко

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