Super Typhoon Goni.— Dakota Smith (@weatherdak) October 30, 2020
What a monster storm. pic.twitter.com/5c1F53NiDY
Тайфун «Гони» обрушился на Филиппины
Это самый сильный шторм 2020 года.
Это самый сильный шторм 2020 года.
1 ноября тайфун «Гони» достиг южной части самого населенного острова Филиппин Лусон.
Пока что это самый сильный шторм из всех зарегистрированных в 2020 году, сообщает CNN. Когда «Гони» сформировался и достиг пика над океаном, скорость ветра составляла 225 км в час с порывами до 310 км в час. По силе он был эквивалентен атлантическому урагану 5-й категории.
Достигнув суши утром в воскресенье, супертайфун ослаб до уровня тайфуна, скорость ветра уменьшилась до 215 км в час.
Местные власти сообщают о четырех человеческих жертвах, разливах рек и разрушении дамб. Многие деревни подтоплены, повреждены здания, повалены деревья, дороги разрушены. Отменены десятки международных и внутренних рейсов.
В общей сложности от тайфуна может пострадать до 31 миллиона человек, предупреждают эксперты. Филиппинские власти уже эвакуировали почти миллион человек из подверженных наибольшей опасности регионов.
Анна Лысенко