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11:09 (мск), источник: РИА Новости

Вильфанд рассказал, какой будет зима

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россиян ожидает неоднородная, но более холодная зима, чем годом ранее, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: РИА Новости

«Тепло было связано с зональным переносом: с переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго-запада. <…> В этом году мы не прогнозируем такой ситуации. Будет гораздо больше волнообразных процессов», — отметил синоптик.

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Он пояснил, что в прошлом году практически всю зиму погоду определяли воздушные массы, сформировавшиеся над Атлантикой. Причем они проникали не только в европейскую часть страны, но и за Урал и дальше, в Азиатскую часть.

Метеоролог указал, что прогнозы на весь сезон уступают в точности кратковременным оценкам погоды, однако отдельные процессы специалисты все-таки могут успешно предсказывать. В случае с грядущей зимой синоптики предполагают, что температуры будут выше нормы, но отклонения будут меньше, чем годом ранее.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что зима в Москве будет мягкая, температура будет превышать норму на несколько градусов, а аномальным по теплу станет январь.

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