Вильфанд рассказал, какой будет зима
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россиян ожидает неоднородная, но более холодная зима, чем годом ранее, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россиян ожидает неоднородная, но более холодная зима, чем годом ранее, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Тепло было связано с зональным переносом: с переносом очень теплых воздушных масс с запада и
Он пояснил, что в прошлом году практически всю зиму погоду определяли воздушные массы, сформировавшиеся над Атлантикой. Причем они проникали не только в европейскую часть страны, но и за Урал и дальше, в Азиатскую часть.
Метеоролог указал, что прогнозы на весь сезон уступают в точности кратковременным оценкам погоды, однако отдельные процессы специалисты
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что зима в Москве будет мягкая, температура будет превышать норму на несколько градусов, а аномальным по теплу станет январь.