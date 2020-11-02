Гидрометцентр прогнозирует продолжение «золотой осени» в ноябре
С понедельника в европейской части и на
С понедельника в европейской части и на
«Погода, которую назвали “золотой осенью” в октябре, продолжается и в ноябре. Связано это с тем, что европейская Россия находится под влиянием области высокого давления. Теплые воздушные массы будут переносить тепло», — сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «РИА Новости». По его словам, в центре европейской части страны температура превысит норму на 5−7°C.
«Все-таки очевидно, что она будет неоднородной и не такой теплой, как в прошлом году. Тепло было связано с зональным переносом: с переносом очень теплых воздушных масс с запада и
Напомним, по данным Гидрометцентра, октябрь 2020 года стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдений — с 1879 года. Осадков в этом месяце было меньше нормы.