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03:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Гидрометцентр прогнозирует продолжение «золотой осени» в ноябре

С понедельника в европейской части и на северо-западе России температура поднимется выше 10 °C, прогнозируют в Гидрометцентре. Также выше нормы будет температура на азиатской части страны. Якутия — единственный регион, где температура будет около нормальных значений.

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Источник: Агентство «Москва»

«Погода, которую назвали “золотой осенью” в октябре, продолжается и в ноябре. Связано это с тем, что европейская Россия находится под влиянием области высокого давления. Теплые воздушные массы будут переносить тепло», — сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «РИА Новости». По его словам, в центре европейской части страны температура превысит норму на 5−7°C.

Гидрометцентр прогнозирует, что зима в России будет более холодная, чем годом ранее.

«Все-таки очевидно, что она будет неоднородной и не такой теплой, как в прошлом году. Тепло было связано с зональным переносом: с переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго-запада… В этом году мы не прогнозируем такой ситуации», — сказал Вильфанд агентству.

Напомним, по данным Гидрометцентра, октябрь 2020 года стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдений — с 1879 года. Осадков в этом месяце было меньше нормы.

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