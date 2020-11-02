Народные приметы на 2 ноября: определяем погоду на зиму
Наблюдаем за снегом и листьями
Наблюдаем за снегом и листьями
2 ноября православная церковь вспоминает святого Артемия Антиохийского. В народе верили: если погода в этот день стоит теплая, то зима будет суровая и снежная, а если на улице холодно, то зима, наоборот, будет теплая и короткая. Кроме того, считалось, какая погода стоит в начале ноября, такой она будет и в начале апреля.
Если 2 ноября дует сильный ветер, то скоро погода испортится. Снег выпал на сухую землю, ждите оттепель. Если при этом на деревьях осталась листва, то растает он быстро, а если деревья к этому времени уже оголились — снег пролежит до весны.
Гром в этот день — к малоснежной зиме и урожайному году. А если вдруг появились насекомые, то зима будет короткой и теплой.
Екатерина Гура