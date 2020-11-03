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12:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

Северному полушарию предрекли продолжительные «грязевые» сезоны

К концу века межсезонье будет длиться на 2−4 недели дольше.

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Источник: AP 2020

По мере изменения климата межсезонье в Северном полушарии с холодными дождями и размытыми дорогами будет длиться дольше, заявляют исследователи из Университета Нью-Гэмпшира.

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Особенно это касается перехода от зимы к весне. Уже к 2100 году это время будет длиться на 2−4 недели дольше за счет сокращения «настоящей» зимы со снегом и морозами, говорится в исследовании, опубликованном в Environmental Research Letters.

Основываясь на климатических показателях северо-востока США, ученые создали компьютерные модели сдвига за период с 1980 по 2099 год. Они учитывали такие ориентиры, как время таяния снега, весеннее половодье и распускание почек. Модели показали, что время снежного покрова неуклонно сокращается, а в более южных регионах, таких как штаты Коннектикут и Пенсильвания, снег к концу века и вовсе перестанет выпадать.

По словам исследователей, отсутствие снега представляет немалую угрозу экосистемам. К примеру, при таянии он не только «запускает» обмен питательными веществами между сушей и водоемами, но и дает старт миграции рыб и последующему нересту.

Анна Лысенко

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