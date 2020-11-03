Северному полушарию предрекли продолжительные «грязевые» сезоны
К концу века межсезонье будет длиться на 2−4 недели дольше.
К концу века межсезонье будет длиться на 2−4 недели дольше.
По мере изменения климата межсезонье в Северном полушарии с холодными дождями и размытыми дорогами будет длиться дольше, заявляют исследователи из Университета
Особенно это касается перехода от зимы к весне. Уже к 2100 году это время будет длиться на 2−4 недели дольше за счет сокращения «настоящей» зимы со снегом и морозами, говорится в исследовании, опубликованном в Environmental Research Letters.
Основываясь на климатических показателях
По словам исследователей, отсутствие снега представляет немалую угрозу экосистемам. К примеру, при таянии он не только «запускает» обмен питательными веществами между сушей и водоемами, но и дает старт миграции рыб и последующему нересту.
Анна Лысенко