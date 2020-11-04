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День в истории: 4 ноябряНачало операции «Вихрь», победа Барака Обамы на президентских выборах в США, открытие метро в Лондоне и другие события, которыми запомнился этот день в истории
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09:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 4 ноября: о чем расскажет дождь

По сегодняшней погоде можно сделать прогноз на всю зиму.

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Источник: Агентство «Москва»

4 ноября православная церковь отмечает важный праздник — Казанской иконы Божией Матери. В народе говорили: «На Казанскую до обеда — осень, после обеда — зима».

Считается, что в этот день почти всегда идет дождь, а на улице — холодно и слякотно. Если же дождя нет, то это плохая примета, предсказывающая неурожайный год.

Если 4 ноября стоит ясная и солнечная погода, то зима наступит рано и будет очень холодной. Сильный ливень — к затяжному ненастью. А туман по утру — к скорому потеплению.

Екатерина Гура

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