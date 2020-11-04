Народные приметы на 4 ноября: о чем расскажет дождь
По сегодняшней погоде можно сделать прогноз на всю зиму.
По сегодняшней погоде можно сделать прогноз на всю зиму.
4 ноября православная церковь отмечает важный праздник — Казанской иконы Божией Матери. В народе говорили: «На Казанскую до обеда — осень, после обеда — зима».
Считается, что в этот день почти всегда идет дождь, а на улице — холодно и слякотно. Если же дождя нет, то это плохая примета, предсказывающая неурожайный год.
Если 4 ноября стоит ясная и солнечная погода, то зима наступит рано и будет очень холодной. Сильный ливень — к затяжному ненастью. А туман по утру — к скорому потеплению.
Екатерина Гура