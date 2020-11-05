В регионах Центральной России прогнозируют резкое похолодание
При этом снега не ожидается.
При этом снега не ожидается.
МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Похолодание на 7−8 градусов ночью и 4−6 градусов днем прогнозируется в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в начале следующей недели. Однако снега не ожидается в этот период, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«До конца недели теплая погода, но уже в понедельник будет переходный день, а затем начинается перестройка атмосферных процессов, и центр европейской России оказывается в холодной части антициклона. Ночные температуры будут от минус двух до плюс двух, а дневные —
По словам Вильфанда, то, как долго продлится такое похолодание в ЦФО, метеорологи уточнят позже. «До середины следующей недели точно. Может быть, это похолодание будет и более длительным, но снега, кстати, не ожидается в это время», — отметил он.
По данным Гидрометцентра, в Москве днем в четверг и пятницу прогнозируется