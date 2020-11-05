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11:02 (мск), источник: ТАСС

В регионах Центральной России прогнозируют резкое похолодание

При этом снега не ожидается.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Похолодание на 7−8 градусов ночью и 4−6 градусов днем прогнозируется в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в начале следующей недели. Однако снега не ожидается в этот период, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«До конца недели теплая погода, но уже в понедельник будет переходный день, а затем начинается перестройка атмосферных процессов, и центр европейской России оказывается в холодной части антициклона. Ночные температуры будут от минус двух до плюс двух, а дневные — четыре-шесть градусов. То есть ночные понизятся сразу на семь-восемь градусов, а дневные — на четыре-шесть градусов», — сообщил он.

По словам Вильфанда, то, как долго продлится такое похолодание в ЦФО, метеорологи уточнят позже. «До середины следующей недели точно. Может быть, это похолодание будет и более длительным, но снега, кстати, не ожидается в это время», — отметил он.

По данным Гидрометцентра, в Москве днем в четверг и пятницу прогнозируется семь-девять градусов тепла, в субботу — 9−11 градусов тепла, в воскресенье — 6−11 градусов тепла, в понедельник и вторник — два-семь градусов тепла.

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