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09:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 5 ноября: ждем снега

По поверьям, он может остаться лежать до весны.

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Источник: AP 2020

5 ноября православные христиане вспоминают святого апостола Иакова, которого по-народному называли Яков. Считалось, что выпавший в этот день снег «открывает» зиму и уже таять не будет.

Кстати, со снегом были связаны и некоторые народные приметы. Например, если на Якова идет мелкий снег, который быстро тает, то до 22 ноября настоящей зимы не будет. Если же снег выпал, но остался лежать, то зима наступит рано и будет снежной, но теплой.

Еще одна примета связана с тучами. Если на закате они окрашиваются в яркие цвета, ненастная погода сохранится еще на несколько дней.

Екатерина Гура

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