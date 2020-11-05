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16:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

Возле столицы Ливана был замечен гигантский водяной смерч

К счастью, до суши он не добрался.

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В море у берегов Бейрута появился огромный водяной смерч. Он сопровождал грозовые тучи, которые принесли в город сильный ливень с ветром.

К счастью, до берега смерч не дошел и утих в море спустя несколько минут после появления.

Екатерина Гура

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