Meanwhile in Beirut , Lebanon ??— Nataly Antar (@nataly_antar7) November 4, 2020
Video by me #لبنان #بيروت #Lebanon #waterspout pic.twitter.com/uhhRZCwYz3
Возле столицы Ливана был замечен гигантский водяной смерч
К счастью, до суши он не добрался.
К счастью, до суши он не добрался.
В море у берегов Бейрута появился огромный водяной смерч. Он сопровождал грозовые тучи, которые принесли в город сильный ливень с ветром.
К счастью, до берега смерч не дошел и утих в море спустя несколько минут после появления.
Екатерина Гура