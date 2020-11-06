Народные приметы на 6 ноября: наблюдаем за птицами
По их поведению можно определить погоду на ближайшие дни.
По их поведению можно определить погоду на ближайшие дни.
6 ноября в церковном календаре отмечен праздником чудотворной иконы Богородицы «Всех Скорбящих Радость». В народе считали, что именно сегодня начинается ледостав и наступают холода.
В этот день было принято наблюдать за природой, чтобы определить погоду на ближайшие дни и предстоящую зиму. Так, если 6 ноября дует сильный северный ветер, то следует готовится к обильному снегопаду, а ненастная и холодная погода сохранится еще на несколько дней.
Утренний туман предвещает потепление, а
Стоит в этот день обратить внимание и на поведение птиц. Например, если воробьи дружно купаются в лужах — к скорому ливню. Голуби громко воркуют — к теплой и ясной погоде. А если вороны собираются большими стаями, то стоит ждать снегопад.
Екатерина Гура