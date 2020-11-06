Побережье Испании накрыл сильный шторм (видео)
Приблизительный ущерб от стихии оценивается в восемь миллионов евро
Приблизительный ущерб от стихии оценивается в восемь миллионов евро
Автономное сообщество Валенсия в Испании попало под удар сильного шторма. Мощный ливень всего за несколько минут привел к наводнениям во многих провинциях региона.
Город Валенсия также сильно пострадал: за несколько часов были затоплены подземные парковки, переходы и станции метро. Пострадали также магазины и организации, расположенные на первых этажах.
По данным метеорологов, для города Валенсия это был второй по силе шторм после стихии 1980 года. Как сообщает местная газета 20minutos, по предварительным подсчетам, ущерб только от затопления сельхозугодий составляет около восьми миллионов евро.
Екатерина Гура