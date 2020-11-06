Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 6 ноябряЗажжение первого в СССР Вечного огня, открытие восстановленной Триумфальной арки в Москве и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
18Насилие и борьба с ним — в объективах лучших фотографов мира
1010 самых грязных рек России
16:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

Побережье Испании накрыл сильный шторм (видео)

Приблизительный ущерб от стихии оценивается в восемь миллионов евро

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Автономное сообщество Валенсия в Испании попало под удар сильного шторма. Мощный ливень всего за несколько минут привел к наводнениям во многих провинциях региона.

Из-за стихии были затоплены фруктовые и оливковые плантации и почти полностью размыты сельхозугодья. Из-за дождя были закрыты дороги, железнодорожные пути, туннели и школы почти по всему региону. Во многих населенных пунктах поток воды был настолько сильный, что смывал припаркованные на улице автомобили.

Во время загрузки произошла ошибка.

Город Валенсия также сильно пострадал: за несколько часов были затоплены подземные парковки, переходы и станции метро. Пострадали также магазины и организации, расположенные на первых этажах.

По данным метеорологов, для города Валенсия это был второй по силе шторм после стихии 1980 года. Как сообщает местная газета 20minutos, по предварительным подсчетам, ущерб только от затопления сельхозугодий составляет около восьми миллионов евро.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Авто
Тест-драйв нового Kia Mohave — хорош ли флагман? Рамный внедорожник Kia серьёзно обновился, а мы выяснили, стоит ли он своих денег
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Соседи Заворотнюк рассказали, как выглядит больная актриса
Фургала отпустят из СИЗО
В ПФР рассказали, как пенсионерам получить прибавку в 10 000 рублей
Популярные темы на «Детях»
Косоглазие, которое не косоглазие. 205
Как она смотрит в глаза родным мужа,чувствуют что? 190
Странные люди или осеннее обострение? 160
Разговор с приятельницей 160
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»