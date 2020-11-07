Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму в России
Зима в России, по предварительным прогнозам, будет несколько холоднее, чем в прошлом году. Об этом рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Зима в России, по предварительным прогнозам, будет несколько холоднее, чем в прошлом году. Об этом рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
По его словам, осадки в зимние месяцы ожидаются на уровне нормы, около нормы. Вместе с тем, не исключено, что снежный покров будет выше, чем прошлой зимой, поскольку он зависит от количества оттепелей, передает ТАСС.
Ранее, 5 ноября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москве устойчивый снежный покров установится в конце ноября. Он добавил, что в некоторые годы снежный покров устанавливается в первых числах ноября, а иногда снег вообще не выпадает осенью.