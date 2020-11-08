Улицы ливийского города превратились в «реки» (видео)
В регионе сильное наводнение.
В регионе сильное наводнение.
Непрекращающиеся дожди вызвали сильное наводнение в крупном ливийском городе
В городе затоплены улицы, припаркованные автомобили практически скрылись под водой. Мутные потоки подхватывают и несут по городу мусор.
Синоптики говорят, что в воскресенье, 8 ноября, дождь сделает паузу, но уже в понедельник ливни возобновятся.
Наибольшее количество осадков в регионе приходится на декабрь. Метеорологи предупреждают, что подтопления будут повторяться.
Анна Лысенко