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13:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Улицы ливийского города превратились в «реки» (видео)

В регионе сильное наводнение.

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Непрекращающиеся дожди вызвали сильное наводнение в крупном ливийском городе Эль-Байда на северо-востоке страны. Местные жители делятся фотографиями и видео стихии.

В городе затоплены улицы, припаркованные автомобили практически скрылись под водой. Мутные потоки подхватывают и несут по городу мусор.

Во время загрузки произошла ошибка.

Синоптики говорят, что в воскресенье, 8 ноября, дождь сделает паузу, но уже в понедельник ливни возобновятся.

Наибольшее количество осадков в регионе приходится на декабрь. Метеорологи предупреждают, что подтопления будут повторяться.

Анна Лысенко

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