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09:20 (мск), источник: Известия

Физик объяснил потепление климата в России

Заместитель директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семенов в беседе с телеканалом «Мир» в понедельник рассказал об изменяющейся погоде в России и о том, почему в этом году не замерзло море Лаптевых.

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Источник: Известия

По словам специалиста, площадь льда в Арктике сокращается, и в течение последних 20 лет этот процесс только усилился. На море Лаптевых, в частности, влияет теплая погода. Ученый отметил, что в смене погодных условий виновато глобальное потепление.

Семенов рассказал, что средняя температура на территории России выросла на 1 градус за прошедшие 30 лет, и это считается значительным повышением.

По мнению физика, потепление климата в России может принести множество положительных изменений, пишет НСН.

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«Для России в этом плане изменения не опасны, возможно, даже благоприятны. Климат станет как в Варшаве, Гамбурге. В Сочи станет как в Майами — тоже неплохо», — отметил физик.

Вместе с тем специалист упомянул и отрицательные последствия, подчеркнув, что «огромная часть» различной инфраструктуры держится на вечной мерзлоте. Семенов также допустил возможность увеличения числа различных экстремальных «погодных событий»: наводнений, гроз, пожаров.

9 ноября телеканал «Мир» сообщил, что окраинное море Лаптевых в Северном Ледовитом океане не замерзло впервые за всю историю наблюдений. По данным телеканала, за последние четыре года там растаял почти 1 млн кв. км льда. Сейчас в море Лаптевых температура воды на целых пять градусов выше нормы. От таких климатических изменений пострадать может вся экосистема, считают специалисты. Из-за таяния льдов Арктика отражает меньше тепла и планета нагревается сильнее обычного.

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