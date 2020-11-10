Физик объяснил потепление климата в России

По словам специалиста, площадь льда в Арктике сокращается, и в течение последних 20 лет этот процесс только усилился. На море Лаптевых, в частности, влияет теплая погода. Ученый отметил, что в смене погодных условий виновато глобальное потепление.
Семенов рассказал, что средняя температура на территории России выросла на 1 градус за прошедшие 30 лет, и это считается значительным повышением.
По мнению физика, потепление климата в России может принести множество положительных изменений, пишет НСН.
«Для России в этом плане изменения не опасны, возможно, даже благоприятны. Климат станет как в Варшаве, Гамбурге. В Сочи станет как в Майами — тоже неплохо», — отметил физик.
Вместе с тем специалист упомянул и отрицательные последствия, подчеркнув, что «огромная часть» различной инфраструктуры держится на вечной мерзлоте. Семенов также допустил возможность увеличения числа различных экстремальных «погодных событий»: наводнений, гроз, пожаров.
9 ноября телеканал «Мир» сообщил, что окраинное море Лаптевых в Северном Ледовитом океане не замерзло впервые за всю историю наблюдений. По данным телеканала, за последние четыре года там растаял почти 1 млн кв. км льда. Сейчас в море Лаптевых температура воды на целых пять градусов выше нормы. От таких климатических изменений пострадать может вся экосистема, считают специалисты. Из-за таяния льдов Арктика отражает меньше тепла и планета нагревается сильнее обычного.