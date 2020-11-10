Ученые узнали, что спутник Юпитера Европа светится зеленым
Люминесцировать ее заставляет радиация Юпитера.
Люминесцировать ее заставляет радиация Юпитера.
Спутник Юпитера Европа может издавать в темноте яркое зеленое свечение, установили астрономы в ходе лабораторного моделирования.
Ледяная поверхность Европы взаимодействует с мощным магнитным полем Юпитера. Облученный лед излучает зеленоватый свет в результате процесса, известного как
«Ночное свечение льда на Европе может быть очень уникальным и непохожим на любое другое явление в нашей Солнечной системе», — говорится в исследовании.
По словам ученых, автоматическая межпланетная станция Europa Clipper, которую планируют отправить к Европе в конце этого десятилетия, сможет наблюдать за свечением и нанести на карту химический состав поверхности Европы, измеряя, сколько свечения наблюдается на разных длинах волн. Эти наблюдения могут также позволить ученым выяснить химический состав подповерхностного океана Европы, например, его солености.
Изучение направленного на Европу радиационного потока очень важно, говорят исследователи. Он может служить источником энергии основных химических реакций, необходимых для жизни. Ледяной спутник Юпитера считается одним из немногих тел в Солнечной системе, которые могут содержать определенные формы жизни в подповерхностном океане.
Анна Лысенко