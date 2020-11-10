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10:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 10 ноября: утренний туман — к хорошей погоде

А вот иней на деревьях сулит похолодание и осадки.

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Источник: РИА "Новости"

10 ноября православные христиане вспоминают святую Параскеву, которую в народе связывали с именем богини Пятницы. Параскеву считали покровительницей женщин, и молились ей о скором замужестве и семейном счастье.

Считалось, что в этот день зима борется с осенью, потому погода в течение дня может резко меняться. Чтобы сделать более подробный прогноз, можно было посмотреть на природные явления.

Например, иней на деревьях поутру — к похолоданию, а утренний туман — к хорошей погоде днем. Круги вокруг Луны предвещают похолодание, а тусклые звезды — обильные осадки.

Если 10 ноября выпало много снега, то зимой часто будут метели, зато весна придет рано. А если с вишни до этого дня еще не осыпались все листья, то тепло продержится еще долгое время.

Екатерина Гура

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