Народные приметы на 10 ноября: утренний туман — к хорошей погоде
А вот иней на деревьях сулит похолодание и осадки.
А вот иней на деревьях сулит похолодание и осадки.
10 ноября православные христиане вспоминают святую Параскеву, которую в народе связывали с именем богини Пятницы. Параскеву считали покровительницей женщин, и молились ей о скором замужестве и семейном счастье.
Считалось, что в этот день зима борется с осенью, потому погода в течение дня может резко меняться. Чтобы сделать более подробный прогноз, можно было посмотреть на природные явления.
Например, иней на деревьях поутру — к похолоданию, а утренний туман — к хорошей погоде днем. Круги вокруг Луны предвещают похолодание, а тусклые звезды — обильные осадки.
Если 10 ноября выпало много снега, то зимой часто будут метели, зато весна придет рано. А если с вишни до этого дня еще не осыпались все листья, то тепло продержится еще долгое время.
Екатерина Гура