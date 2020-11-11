Вильфанд предупредил россиян о холодах

«К воскресенью на юге европейской России температуры будут ниже нормы на два—четыре градуса, а в Приволжском федеральном округе — даже на шесть-семь градусов. Это будет обусловлено антициклоном. К субботе заметно похолодает в Нижегородской области, Башкортостане, Саратовской области», — уточнил синоптик.
Согласно прогнозу, в конце этой недели дневные температуры в Астраханской области будут около нуля, а минимальные ночные температуры будут отрицательными.
«На севере и в центре европейской России температура соответствует ноябрьским значениям, то есть пришел наконец-то ноябрь. Ночью слегка отрицательные значения, днем небольшие положительные до трех—четырех градусов. В течение недели ночью будет температура даже до минус пяти градусов… Осадков не ждем, потому что будет преобладать область высокого давления», — сказал Вильфанд.
Такая погода будет в Санкт-Петербурге, в Москве и сопредельных областях, добавил он.