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02:08 (мск), источник: РИА Новости

Вильфанд предупредил россиян о холодах

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Температуры в центре и на севере европейской части России соответствуют нормам, жителей юга страны в конце недели ждут температуры, которые будут до семи градусов холоднее нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: РИА Новости

«К воскресенью на юге европейской России температуры будут ниже нормы на два—четыре градуса, а в Приволжском федеральном округе — даже на шесть-семь градусов. Это будет обусловлено антициклоном. К субботе заметно похолодает в Нижегородской области, Башкортостане, Саратовской области», — уточнил синоптик.

Согласно прогнозу, в конце этой недели дневные температуры в Астраханской области будут около нуля, а минимальные ночные температуры будут отрицательными.

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Похолодает и на Урале.

«На севере и в центре европейской России температура соответствует ноябрьским значениям, то есть пришел наконец-то ноябрь. Ночью слегка отрицательные значения, днем небольшие положительные до трех—четырех градусов. В течение недели ночью будет температура даже до минус пяти градусов… Осадков не ждем, потому что будет преобладать область высокого давления», — сказал Вильфанд.

Такая погода будет в Санкт-Петербурге, в Москве и сопредельных областях, добавил он.

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