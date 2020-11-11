Вильфанд рассказал об «украинской» осени в России
Происходящее за окном совсем не характерно для Центральной России.
Происходящее за окном совсем не характерно для Центральной России.
Нынешняя осень в России отстаёт от климатической нормы на целый месяц, листья с деревьев опали в первой декаде ноября, что также несвойственно климатической зоне. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
— Осень была в центре Европейской России такой, как в Воронеже или в Липецке. Листопад случился на месяц позже обычного, — приводит его слова РИА «Новости».
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