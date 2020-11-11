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10:13 (мск), источник: Life.ru

Вильфанд рассказал об «украинской» осени в России

Происходящее за окном совсем не характерно для Центральной России.

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Источник: Агентство «Москва»

Нынешняя осень в России отстаёт от климатической нормы на целый месяц, листья с деревьев опали в первой декаде ноября, что также несвойственно климатической зоне. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Осень была в центре Европейской России такой, как в Воронеже или в Липецке. Листопад случился на месяц позже обычного, — приводит его слова РИА «Новости».

Синоптик дал небольшой урок украинского языка. Он отметил, что по-украински октябрь называется «жовтень» — то есть делающий деревья жёлтыми. Ноябрь же называется «листопад». В этот месяц обычно фиксируют опадение листвы. Из-за того, что подобная ситуация не характерна для Центральной России, нынешнюю осень можно считать «украинской», заключил Вильфанд.

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