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10:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 11 ноября: наблюдаем за птицами

Воркующие голуби — к теплой погоде.

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Источник: AP 2020

11 ноября православная церковь вспоминает святых Анастасию и Авраамия. В народе подметили, что с этого дня обычно усиливаются ветра. Кроме того, считается, что если сегодня идет дождь или снег, то в день Архангела Михаила (21 ноября) будет оттепель.

Определить погоду на ближайшие дни можно, посмотрев на небо. Если облака плывут низко и медленно, то скоро стоит ждать похолодания. Утренний туман обещает теплую погоду днем, а ночной иней говорит о том, что в ближайшие дни снега можно не ждать.

Стоит также обратить внимание на птиц. Если голуби днем активно воркуют, то в течение недели погода будет хорошая. А вот если вороны собираются в стаи и громко каркают, то следует готовиться к морозу.

Екатерина Гура

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