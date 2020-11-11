Народные приметы на 11 ноября: наблюдаем за птицами
Воркующие голуби — к теплой погоде.
Воркующие голуби — к теплой погоде.
11 ноября православная церковь вспоминает святых Анастасию и Авраамия. В народе подметили, что с этого дня обычно усиливаются ветра. Кроме того, считается, что если сегодня идет дождь или снег, то в день Архангела Михаила (21 ноября) будет оттепель.
Определить погоду на ближайшие дни можно, посмотрев на небо. Если облака плывут низко и медленно, то скоро стоит ждать похолодания. Утренний туман обещает теплую погоду днем, а ночной иней говорит о том, что в ближайшие дни снега можно не ждать.
Стоит также обратить внимание на птиц. Если голуби днем активно воркуют, то в течение недели погода будет хорошая. А вот если вороны собираются в стаи и громко каркают, то следует готовиться к морозу.
Екатерина Гура