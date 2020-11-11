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14:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Мощное наводнение накрыло остров Крит (фото, видео)

Местные власти подсчитывают ущерб.

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Греческий остров Крит серьезно пострадал от наводнения.

С понедельника здесь без остановки идут сильные ливни. Вода затопила городские улицы, повреждены сотни домов, несколько автомобилей унесло в море, сошли оползни, разрушены дороги. Люди не пострадали, сообщают греческие телеканалы.

По прогнозам синоптиков, сильные дожди будут идти до четверга.

Анна Лысенко

Шторм вызвал хаос на Крите
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14:41 (мск)© Ньюстюб
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