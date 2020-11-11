Ο Κρήτη μου.? pic.twitter.com/tnvcNIqX1H— Eyaggelia lia kapetanaki (Οδός Κρήτη)?✈️ (@KapetanakiLia) November 10, 2020
Мощное наводнение накрыло остров Крит (фото, видео)
Местные власти подсчитывают ущерб.
Местные власти подсчитывают ущерб.
Греческий остров Крит серьезно пострадал от наводнения.
С понедельника здесь без остановки идут сильные ливни. Вода затопила городские улицы, повреждены сотни домов, несколько автомобилей унесло в море, сошли оползни, разрушены дороги. Люди не пострадали, сообщают греческие телеканалы.
По прогнозам синоптиков, сильные дожди будут идти до четверга.
Анна Лысенко