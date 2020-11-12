Народные приметы на 12 ноября: наблюдаем за синицами
По поведению этих птиц можно предсказать погоду на зиму.
По поведению этих птиц можно предсказать погоду на зиму.
12 ноября в православном календаре значится как день святых брата и сестры Зиновия и Зиновии. А вот в народном календаре этот день прозвали синичкиным, так как к этому времени синицы, а также снегири и щеглы уже прилетают на зимовку.
Увидеть сегодня синицу считалось хорошей приметой, а еще по поведению этих птиц можно было определить погоду на ближайшие дни и зиму.
Считалось, что с прилетом синичек наступают морозы. Если они громко щебечут утром — ночью будет похолодание, а если вечером — следующий день будет ясным.
Синички целый день активничают и громко поют — зима будет снежной, а весна — короткой. Увидеть, как птицы клюют кору дерева — к дождливой и затяжной весне.
Екатерина Гура