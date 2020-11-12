Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 12 ноябряСиничкин день, первое фото Несси и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
24Теракт в центре Вены
16Ливни привели к наводнению на Крите
10:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 12 ноября: наблюдаем за синицами

По поведению этих птиц можно предсказать погоду на зиму.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: РИА "Новости"

12 ноября в православном календаре значится как день святых брата и сестры Зиновия и Зиновии. А вот в народном календаре этот день прозвали синичкиным, так как к этому времени синицы, а также снегири и щеглы уже прилетают на зимовку.

Увидеть сегодня синицу считалось хорошей приметой, а еще по поведению этих птиц можно было определить погоду на ближайшие дни и зиму.

Считалось, что с прилетом синичек наступают морозы. Если они громко щебечут утром — ночью будет похолодание, а если вечером — следующий день будет ясным.

Синички целый день активничают и громко поют — зима будет снежной, а весна — короткой. Увидеть, как птицы клюют кору дерева — к дождливой и затяжной весне.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Здоровье
ЗОЖ во всей красе: 25 лучших фото со всего света Снимки, участвующие в конкурсе.
Hi-Tech
В США назвали «устрашающее» оружие России Реакция на фотографии Минобороны
Авто
Отзывы владельцев: Lada Vesta или Kia Rio. Что выбрать? Ох, и жаркая сегодня будет битва — поисковый запрос, вынесенный в заголовок, первым всплывает в строке поиска Google, если речь заходит о подержанных машинах. А сами владельцы до хрипоты спорят, что же лучше — отечественная Lada Vesta или иномарка Kia Rio
Кино
86-летняя Бардо заявила, что никогда не жалела об уходе из кино Актриса считает, что кинематограф «больше не побуждает мечтать»
Новости партнеров
Такого раньше не было. В России историю ВОВ расскажет «Поезд Победы»
5 признаков, что вы перенесли коронавирус, даже не заметив этого
Признаки того, что вы уже переболели COVID-19
15 звезд-евреев, не афиширующих свою национальность
Дети
Беременная Кети Топурия в роскошном мини-платье восхитила сеть Звезда ждет второго ребенка
Леди
Исхудавший Валерий Леонтьев напугал поклонников Как сейчас выглядит певец?
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»